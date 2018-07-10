Сидякин: действия коммунальных служб и застройщиков должны быть согласованы

Действия застройщиков и коммунальных служб должны быть согласованы, чтобы несогласованность при проектировании и строительстве не отражалась на качестве и цене жилья, заявил первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин «Единая Россия» ).

Как сообщает пресс-служба фракции, во вторник в Госдуме прошло заседание экспертного совета Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на тему: «ЖКХ в новостройках: проблемы обеспечения жилищного строительства коммунальной инфраструктурой».

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В ходе заседания депутаты совместно с экспертами обсудили проблему приобретения в собственность бесхозяйных инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, вопросы передачи застройщиками объектов инфраструктуры, созданных в процессе строительства, ресурсоснабжающим организациям, а также стоимость технологического присоединения многоквартирного дома.

Сидякин напомнил, что Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поручил увеличить ежегодные объемы жилищного строительства в стране с нынешних 70-80 миллионов до 120 миллионов квадратных метров. Это необходимо для того, чтобы 5 миллионов российских семей каждый год получали новое жилье.

В связи с этим, по словам парламентария, вопрос увеличения нагрузки на объекты коммунальной инфраструктуры приобретает особую актуальность. Он привел в пример ситуации, когда в новостройках не хватает напора воды на верхние этажи, происходят аварии на тепловых сетях и возникают перебои с электричеством.

«На экспертном совете мы обсудили, как сделать так, чтобы интересы застройщиков и коммунальщиков совпадали, и несогласованность при проектировании и строительстве, в конечном, счете, не отражалась на качестве и цене приобретаемого гражданами жилья», — сообщил Александр Сидякин.