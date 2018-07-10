Ещё
Сидякин: действия коммунальных служб и застройщиков должны быть согласованы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сидякин: действия коммунальных служб и застройщиков должны быть согласованы 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Действия застройщиков и коммунальных служб должны быть согласованы, чтобы несогласованность при проектировании и строительстве не отражалась на качестве и цене жилья, заявил первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин («Единая Россия»).
Как сообщает пресс-служба фракции, во вторник в Госдуме прошло заседание экспертного совета Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на тему: «ЖКХ в новостройках: проблемы обеспечения жилищного строительства коммунальной инфраструктурой».
ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО Самозанятых предлагают освободить от заключения трудовых договоров
В ходе заседания депутаты совместно с экспертами обсудили проблему приобретения в собственность бесхозяйных инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, вопросы передачи застройщиками объектов инфраструктуры, созданных в процессе строительства, ресурсоснабжающим организациям, а также стоимость технологического присоединения многоквартирного дома.
Сидякин напомнил, что Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поручил увеличить ежегодные объемы жилищного строительства в стране с нынешних 70-80 миллионов до 120 миллионов квадратных метров. Это необходимо для того, чтобы 5 миллионов российских семей каждый год получали новое жилье.
В связи с этим, по словам парламентария, вопрос увеличения нагрузки на объекты коммунальной инфраструктуры приобретает особую актуальность. Он привел в пример ситуации, когда в новостройках не хватает напора воды на верхние этажи, происходят аварии на тепловых сетях и возникают перебои с электричеством.
«На экспертном совете мы обсудили, как сделать так, чтобы интересы застройщиков и коммунальщиков совпадали, и несогласованность при проектировании и строительстве, в конечном, счете, не отражалась на качестве и цене приобретаемого гражданами жилья», — сообщил Александр Сидякин.
Парламентская газета: последние новости
Москвичёв и Николаев войдут в состав правительственной комиссии по развитию жилищного строительства В России могут вернуться к советской системе жилищно-строительных кооперативов Собственников жилья обяжут уведомлять госжилнадзор о создании товариществ
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России82
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей42
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение