ЕР: закон о системе финансирования стройки жилья мало отразится на его цене

"Принятие закона, предусматривающего создание новой системы финансирования жилищного строительства, несущественно отразится на стоимости квадратных метров. Новый закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки, и дает дополнительные гарантии людям, вкладывающим свои деньги", — цитирует Сидякина пресс-служба «Единой России».

Он добавил, что поправки «дополнительно гарантируют, что деньги дольщика обязательно будут направлены на строительство именно его дома». «Проектное финансирование означает, что банк будет осуществлять сопровождение, чтобы привлеченные деньги шли на строительство конкретного объекта, а не другого или на иные строительные цели. Это правильно и справедливо», — сказал руководитель рабочей группы.

По словам Сидякина, рабочая группа совместно с министерством строительства РФ и региональными властями будет вести мониторинг случаев завышения стоимости строящегося жилья и «принимать все необходимые меры реагирования».

"В цене на жилье много составляющих: это и стоимость стройматериалов, и плата за подключение к коммунальной инфраструктуре, и соблюдение правил землепользования и застройки, — чем меньше административных барьеров, тем быстрее к застройщику возвращаются вложенные средства. Закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки, поэтому напрямую на цену квартир изменения в долевом строительстве не должны сильно влиять", — заключил Сидякин.