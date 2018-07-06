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«Активные граждане» в четвертый раз выберут лучшие проекты в области строительства
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«Активные граждане» в четвертый раз выберут лучшие проекты в области строительства 

Mos.ru 6 июля 2018
Фото: Mos.ru
Стартовал ежегодный конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства». Пользователи «Активного гражданина» могут выбрать лучшие, по их мнению, станции метро, школы, детские сады, торговые и офисные центры, спортивные объекты, поликлиники и жилые дома. На голосование выставлено 90 объектов, построенных или отреставрированных в 2017 году.
Жилье и спорт
Голосование проходит в четыре этапа, каждый разбит на категории — тематические списки. В списках можно выбрать один проект. Например, на первом этапе представлены шесть домов экономкласса, три многофункциональных торговых центра и комплекса.
Еще две категории первого этапа — спортивные объекты (среди номинантов — Большая спортивная арена «Лужников» и ледовый комплекс «Южный лед») и отреставрированные здания (дворец Петра I и другие).
На втором этапе можно проголосовать за многоквартирные дома повышенной комфортности. В этом году представлено рекордное количество объектов — 32, для удобства их разделили на три блока.
Здоровье, работа, транспорт
Три категории представлены на следующем этапе голосования. Выбрать лучший проект «активные граждане» могут среди лечебно-оздоровительных центров, гостиниц и офисных зданий. В списках номинантов — новый корпус Морозовской детской больницы, административное здание Росгвардии, многофункциональный комплекс «IQ-квартал» и многие другие объекты.
На заключительном этапе пользователи могут проголосовать за объекты улично-дорожной сети, а также учебно-образовательного, учебно-воспитательного и культурно-просветительского назначения, объекты метрополитена и железнодорожного транспорта. Среди номинантов — экспериментальная школа на 2100 мест на улице Липчанского, участок Южной рокады, парк «Зарядье» и станция метро «Ховрино».
Народный выбор
Конкурс на лучший реализованный проект в области строительства проходит уже на протяжении 17 лет. Четыре года назад в «Активном гражданине» прошло первое голосование на эту тему.
Например, в прошлом году в номинации «Народный выбор» пользователи признали лучшим спортивным объектом стадион ЦСКА, лучшим реставрационным объектом — Киевский вокзал, а лучшим объектом улично-дорожной сети — транспортную развязку МКАД с Каширским шоссе.
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