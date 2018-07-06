Более 240 заявок на получение заключений о соответствии подали застройщики в январе-июне в Москве

Количество заявок на получение заключения о соответствии (ЗОС) застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС) за шесть месяцев 2018 г. приблизилось к 250, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«С начала 2018 г. в Москомстройинвест поступило 243 заявления на предоставление ЗОС. Из них положительное решение было принято по 119 заявкам, отказано в выдаче ЗОС по 71 заявлению, отказано в приеме документов по 18 заявлениям. Остальные заявки находятся на рассмотрении», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

По его словам, за аналогичный период прошлого года в Комитет поступило 144 заявки на получение ЗОС. Из них 79 получили положительное заключение. «В первом полугодии 2018 г. мы наблюдали постепенный рост числа заявок на выдачу ЗОС. Так, в апреле поступило 36 заявок, в мае — 60, в июне — 68. Это связано с изменениями в федеральном законодательстве о долевом строительстве, которые вступили в силу с 1 июля 2018 г. Застройщики стремились успеть получить все необходимые документы для запуска проекта по прежним правилам», — отметил К. Тимофеев.