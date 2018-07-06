В центре Уфы и возле ТРК «Иремель» планируется построить новые кварталы

В Кировском районе Уфы 5 июля прошли публичные слушания проектов застройке двух кварталов, сообщает пресс-служба Горсовета.

Первая проектируемая зона находиться за ХБК и ТРК «Иремель» на месте сносимых хозкорпусов. Здесь планируется построить восемь высоток. Площадь жилья составит — 97 тысяч кв.м. Здесь будет проживать более 3 тысяч человек.

Второй квартал ограничен улицами Коммунистическая, Новомостовая, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева. В данном месте планируется построить шесть жилых домов от 9 до 33 этажей. Общая площадь квартир многоэтажек составит 140 тысяч кв. м. Так же проект предполагает строительства в квартале школы на 750 мест и детсада на 220 мест, площадок для отдыха, занятий спортом, создание наземных и подземных парковок.

Результаты слушаний будут опубликованы на сайте уфимского Горсовета.