Новая ледовая арена появится в Башкирии 

Большая радость для любителей погонять на коньках
В городе Ишимбай появится новый современный крытый ледовый каток. Его построят в рамках программы «Сто объектов к 100-летию Республики Башкортостан».
Здание проектируется огромным, с общей площадью больше 4000 квадратных метров. Будут двухэтажные теплые раздевалки и вспомогательные административные помещения и конечно сама ледовая арена с трибунами. Планируется, что каток будет вмещать до 150 человек одновременно.
Срок сдачи работ назначен на конец 2019 года. На строительство потратят 207 миллионов рублей.