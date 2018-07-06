Новая ледовая арена появится в Башкирии

Большая радость для любителей погонять на коньках

Здание проектируется огромным, с общей площадью больше 4000 квадратных метров. Будут двухэтажные теплые раздевалки и вспомогательные административные помещения и конечно сама ледовая арена с трибунами. Планируется, что каток будет вмещать до 150 человек одновременно.

Срок сдачи работ назначен на конец 2019 года. На строительство потратят 207 миллионов рублей.