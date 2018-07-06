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Новая ледовая арена появится в Башкирии
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Новая ледовая арена появится в Башкирии 

ufa1.ru 6 июля 2018
Фото: ufa1.ru
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В городе Ишимбай появится новый современный крытый ледовый каток. Его построят в рамках программы «Сто объектов к 100-летию Республики Башкортостан».
Здание проектируется огромным, с общей площадью больше 4000 квадратных метров. Будут двухэтажные теплые раздевалки и вспомогательные административные помещения и конечно сама ледовая арена с трибунами. Планируется, что каток будет вмещать до 150 человек одновременно.
Срок сдачи работ назначен на конец 2019 года. На строительство потратят 207 миллионов рублей.
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