Цены на жилье в Хорватии стабильно растут

Несмотря на то, что цены выросли больше всего в популярных прибрежных районах, к примеру, в Истрии, Пула отличилась самым высоким ростом цен на квартиры среди крупных городов Хорватии за 12 месяцев до февраля 2018 года. Жилье здесь подорожало более чем на 12%, сообщает Global Property Guide.

Загребе особенно сильно выросли цены на новое жилье — на 14,4%, до €1 630 за кв.м, хотя в остальной части страны стоимость новостроек снизилась на 0,2% с учетом инфляции, до €1 300 за «квадрат». В национальном масштабе вторичное жилье подорожало на 7%. В целом, на побережье Адриатического моря цены на недвижимость увеличились на 5,9% по сравнению с последним кварталом 2017 года. Жилье в Загребе подорожало на 8,5%, а в остальной части Хорватии — на 2,8%.

В 2017 году средняя стоимость новостроек в стране составила €1 450 за квадратный метр, что на 5,7% больше 2016 года. Около 45% новых жилых единиц, проданных в 2017 году, находились в Загребе, остальные 55% — в других городах страны.

Самые дорогие объекты недвижимости Хорватии находятся в Дубровнике (€3 370 и €4 600 за кв.м для квартир и домов соответственно), в Сплите (€2 560 и €2 780), Ровине (€2 490 и €2 080) и Задаре (€1 900 и € 1 480).

В 2018 году Colliers International прогнозирует, что цены на жилье продолжат расти, чему способствуют повышенный спрос, высокий рост числа туристов и ночевок. К тому же, 1 января 2017 года Хорватия снизила налог на передачу недвижимости с 5% до 4%. По операциям с имуществом, облагаемым НДС, ставка остается 25%.

Около 70 000 иностранцев владеют недвижимостью в Хорватии, в основном, на Адриатическом побережье. Северный полуостров Истрии особенно отличился в этом плане, основное число инвесторов здесь — немцы. 33% имеющихся объектов здесь принадлежат иностранцам. На втором месте оказался Приморье-Горски Котар (26%), далее идут Сплит-Далмация (12%), Задар (8%), и Дубровник-Неретва (6%). Только 3% зарубежных покупателей выбрали недвижимость в Загребе.

Около 55% одобренных разрешений на приобретение жилья в Хорватии было выдано немцам. Австрийцы занимают второе место (16%), за ними следуют британцы (6%), венгры (4%) и голландцы (3%).

Словакии и Элитная недвижимость в Истрии популярна среди немцев, австрийцев и словенцев. В Далмации большинство спроса на роскошное жилье исходит от хорватской диаспоры: Швеции Чешской Республики . Покупатели элитной недвижимости в Опатии — в основном, россияне.

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