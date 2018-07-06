В ЕГРН внесены сведения о границах лишь 3% населенных пунктах Ростовской области 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах лишь о 60 населенных пунктов Ростовской области, или о 3%. Об этом в ходе пресс-конференции арссказала эксперт отдела землеустройства мониторинга земель и кадастровой оценки управления Росреестра по Ростовской области Мария Шафорост. В тоже время публикация таких сведений совершенствует процесс управления земельными ресурсами и увеличивает инвестиционную привлекательность.
По новым нормам Градостроительного кодекса РФ процедура внесения данных в Росреестр значительно ускорилась. Помимо этого, с 2021 года будет прекращена выдача разрешений на строительство объектов, если данных о границах территорий нет в ЕГРН