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В ЕГРН внесены сведения о границах лишь 3% населенных пунктах Ростовской области
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В ЕГРН внесены сведения о границах лишь 3% населенных пунктах Ростовской области 

Деловое сообщество 6 июля 2018
В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах лишь о 60 населенных пунктов Ростовской области, или о 3%. Об этом в ходе пресс-конференции арссказала эксперт отдела землеустройства мониторинга земель и кадастровой оценки управления Росреестра по Ростовской области Мария Шафорост. В тоже время публикация таких сведений совершенствует процесс управления земельными ресурсами и увеличивает инвестиционную привлекательность.
По новым нормам Градостроительного кодекса РФ процедура внесения данных в Росреестр значительно ускорилась. Помимо этого, с 2021 года будет прекращена выдача разрешений на строительство объектов, если данных о границах территорий нет в ЕГРН
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