Более 200 объектов коммерческой недвижимости планируют реализовать на московских аукционах в июле

Более 200 объектов коммерческой недвижимости планируют реализовать на московских аукционах в июле 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Более 200 объектов коммерческой недвижимости из городской казны планируют реализовать на Единой торговой площадке Москвы в июле 2018 г.», — говорится в сообщении.

На аукционы выставлены объекты, площадь которых составляет от 20 кв. м до 1 тыс. кв. м. При этом преимущественное большинство объектов расположено на первых этажах жилых домой, на первой линии с отдельным входом.

«Стартовая цена одного квадратного метра в Центральном административном округе составляет 10 тыс. руб., в других округах средняя цена аренды на старте — 4,8 тыс. руб. за «квадрат», ­— приводятся в материале слова главы департамента Геннадия Дегтева

При этом подчеркивается, что особой популярностью пользуются объекты, площадь которых превышает 150 кв. м. По ним заявки подают около пяти претендентов.

«В настоящее время на аукционы выставлено около 100 таких лотов, торги по ним также пройдут в июле», — заявил Г. Дегтев.

Объекты аренды расположены во всех городских округах, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов. Наибольшее количество предложений находится в ЮВАО — 48 лотов. На один лот меньше в ЮЗАО — 47. В ЦАО можно арендовать через аукционы 30 объектов.

Самое большое количество предложений находится в ЮВАО — 48 лотов. Почти столько же в ЮЗАО — 47 лотов. Тройку лидеров по выставленным на аукционы объектам замыкает ЦАО, где через аукционы можно арендовать 30 объектов.