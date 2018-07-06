В Верхнекамском районе на пожаре в двухквартирном доме погибла женщина

В 4:40 утра 6 июля в ПЧ-62 п. Рудничный поступила сообщение о возгорании. Горела одна из квартир деревянного двухквартирного дома в п. Чус.

К моменту приезда пожарных из поселка Рудничный на месте уже были задействованы пожарные части Чусовского и Лойнского сельских поселений, а так же техника АО «Кай».

Совместными усилиями пожар удалось полностью потушить только к семи часам утра. В горевшей квартире было найдено тело женщины 196 г. р. От огня также пострадал мужчина 1954 г. р.

Причины пожара сейчас выясняются.

Фото — verhnekamje.ru