Ещё
В Верхнекамском районе на пожаре в двухквартирном доме погибла женщина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Верхнекамском районе на пожаре в двухквартирном доме погибла женщина 

Vyatka-grad.ru 6 июля 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
В 4:40 утра 6 июля в ПЧ-62 п. Рудничный поступила сообщение о возгорании. Горела одна из квартир деревянного двухквартирного дома в п. Чус.
К моменту приезда пожарных из поселка Рудничный на месте уже были задействованы пожарные части Чусовского и Лойнского сельских поселений, а так же техника АО «Кай».
Совместными усилиями пожар удалось полностью потушить только к семи часам утра. В горевшей квартире было найдено тело женщины 196 г. р. От огня также пострадал мужчина 1954 г. р.
Причины пожара сейчас выясняются.
Фото — verhnekamje.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кирове женщина упала с 10 этажа жилого дома: кировчанка скончалась на месте Депутаты Госдумы обнародовали размер своих пенсий Ушел из жизни депутат ЗакСобрания Александр Владимиров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»42
На Украину надвигается катастрофа305
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа28
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру17
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение