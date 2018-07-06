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Более 1000 детей-сирот в Карелии до сих пор не обеспечены жильем
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Более 1000 детей-сирот в Карелии до сих пор не обеспечены жильем 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В этом году на приобретение жилья предусмотрено 114,5 миллиона рублей.
В Министерстве социальной защиты Карелии обсудили ситуацию с жильем для детей-сирот. На реализацию программы по обеспечению жилыми помещениями сирот в 2018 году предусмотрены 114,5 миллиона рублей, сообщили в министерстве.
Отмечается, что на 1 июня полностью выполнены плановые задания по приобретению жилья в Кемском, Кондопожском, Олонецком, Сегежском, Питкярантском и Суоярвском районах. На эти цели было направлено 51,7 млн рублей. До сих пор в ведомство не представлено ни одного муниципального контракта на приобретение жилья для сирот от Лоухского и Прионежского районов.
Пока из списка детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, исключены 58 человек. Всего в республике на 1 июня 2018 года в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, значатся 1042 человека.
По материалам: ptzgovorit.ru
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