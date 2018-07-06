Имущество Орского мясокомбината выставлено на продажу на Avito

На сайте бесплатных объявлений 18 июня размещено объявление о продаже имущества ЗАО «Орский мясокомбинат», входящее в единый производственно — технологический комплекс, в том числе продаются товарно-материальные ценности, запасы и материалы. Стартовая стоимость — 236 млн177 тыс.руб.

"Орский мясокомбинат” — одно из крупнейших мясоконсервных предприятий России , занимающее лидирующее положение на рынке» — сообщается в объявлении. Несмотря на продажу, в объявлении сообщается о динамичном развитии предприятия, о расширении производства, новых технологиях, увеличении ассортимента.

Объект реализуется в рамках ФЗ -127 «О несостоятельности (банкротстве)».

В этом году Орский мясокомбинат отмечает свой восьмидесятилетний юбилей. Последняя новость на официальном сайте предприятия опубликована в сентябре прошлого года. О том, что мясокомбинат выставлен на продажу, на сайте не говорится.