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Имущество Орского мясокомбината выставлено на продажу на Avito
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Имущество Орского мясокомбината выставлено на продажу на Avito 

АиФ-Оренбург 6 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
На сайте бесплатных объявлений 18 июня размещено объявление о продаже имущества ЗАО «Орский мясокомбинат», входящее в единый производственно — технологический комплекс, в том числе продаются товарно-материальные ценности, запасы и материалы. Стартовая стоимость — 236 млн177 тыс.руб.
"Орский мясокомбинат” — одно из крупнейших мясоконсервных предприятий России, занимающее лидирующее положение на рынке» — сообщается в объявлении. Несмотря на продажу, в объявлении сообщается о динамичном развитии предприятия, о расширении производства, новых технологиях, увеличении ассортимента.
Объект реализуется в рамках ФЗ -127 «О несостоятельности (банкротстве)».
В этом году Орский мясокомбинат отмечает свой восьмидесятилетний юбилей. Последняя новость на официальном сайте предприятия опубликована в сентябре прошлого года. О том, что мясокомбинат выставлен на продажу, на сайте не говорится.
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