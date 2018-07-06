Карельские заключенные помогают построить дом в Крыму (фото) 

Дом площадью 150 квадратных метров будет сделан из срубов северного сухостоя.
Карельские заключенные получили заказ из Республики Крым на изготовление срубов из северного сухостоя, сообщает пресс-служба УФСИНа. В настоящее время идет строительство сруба двухэтажного дома, общей площадью более 150 квадратных метров. В ведомстве отмечают, что участок по изготовлению срубов функционирует в учреждении уже не первое десятилетние, но именно работа с карельским сухостоем позволила привлечь заказчика даже из Республики Крым.
Сруб из сухостоя считается современным, модным и экологический чистым жильем. Дома и срубы из такой древесины служат не одну сотню лет, ведь это уникальное дерево, где природа потрудилась сформировать необычайные свойства долговечности. Суровый климат делает древесину Карелии прочной как камень. Известно, что под воздействием низких температур (а настоящая зима длится в этих широтах не меньше шести месяцев в году), деревья растут крайне медленно. Это обуславливает высокую плотность древесины, ее прочность и выносливость.
По материалам: ptzgovorit.ru