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Пожарные спасли трех детей из горящей квартиры в Норильске
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Пожарные спасли трех детей из горящей квартиры в Норильске 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: sibnovosti.ru
В результате пожара в многоэтажке в Норильске пострадали трое детей, старшему из которых восемь лет. Пожарные получили информацию о возгорании от очевидцев. Они сообщили, что в квартире могут быть дети. Родителей в это время не было дома, сообщили в краевом ГУ МЧС.
«Благодаря грамотным действиям должностных лиц и личного состава пожарно-спасательной части в результате проведения спасательных работ из огня и дыма были спасены трое маленьких детей 2013, 2012, 2010 годов рождения», — пояснили в ведомстве.
Спасенных детей сразу же госпитализировали. Информации об их состоянии пока нет. О других пострадавших также не сообщается.
Квартира в норильской многоэтажке загорелась сегодня и попала на видеокамеры жильцов соседнего дома. Пожар начался на восьмом этаже.
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