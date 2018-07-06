Пожарные спасли трех детей из горящей квартиры в Норильске

В результате пожара в многоэтажке в Норильске пострадали трое детей, старшему из которых восемь лет. Пожарные получили информацию о возгорании от очевидцев. Они сообщили, что в квартире могут быть дети. Родителей в это время не было дома, сообщили в краевом ГУ МЧС

«Благодаря грамотным действиям должностных лиц и личного состава пожарно-спасательной части в результате проведения спасательных работ из огня и дыма были спасены трое маленьких детей 2013, 2012, 2010 годов рождения», — пояснили в ведомстве.

Спасенных детей сразу же госпитализировали. Информации об их состоянии пока нет. О других пострадавших также не сообщается.

Квартира в норильской многоэтажке загорелась сегодня и попала на видеокамеры жильцов соседнего дома. Пожар начался на восьмом этаже.