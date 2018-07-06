«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в ЖК «Притяжение»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи нового корпуса жилого комплекса «Притяжение» от Setl City.

Жилой комплекс бизнес-класса «Притяжение» возводится вдоль улицы Александра Матросова, между Выборгской набережной и Большим Сампсониевским проспектом. В составе проекта будет построено семь домов высотой 9 этажей, расположенных зеркально. В комплексе планируются «Петебургская недвижимость» — эксклюзивный брокер проекта, панорамные окна с безрамным остеклением на последних этажах, эффектные эркеры, открытые террасы. Также предусмотрено благоустроить двор, построить детский сад, организовать детские площадки, пешеходные дорожки и даже теннисные столы.