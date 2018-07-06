Элитное жилье в Дубае является одним из самых просторных и недорогих

В результате за аналогичное жилье в Дубае можно заплатить почти в три раза меньше, чем в Нью-Йорке или Лондоне. Причем площадь многих объектов значительно больше. Например, за $1 млн можно приобрести элитные апартаменты на 150 кв. м в эмирате по сравнению с 90 «квадратами» в Сингапуре , 78 кв.м в Москве , 52 кв.м в Лондоне и 23 кв.м в Гонконге . В сегменте «ультра-премиум» за эту же сумму можно купить квартиру площадью 83 «квадрата» в Дубае, 66 кв.м в Сингапуре, 20 кв.м в Москве и Лондоне и 8 «квадратов» в Гонконге, сообщает Gulf News.

Кроме того, дополнительные расходы при покупке недвижимости в эмирате значительно ниже и составляют всего 8% от цены на собственность, что сопоставимо с Шанхаем Мумбаи . В Гонконге этот показатель достигает почти 32%, а в Сингапуре и Токио — 20%.

В последнее время, однако, застройщики Дубая предпочитают строить более скромные по площади объекты, ориентируясь на запросы и возможности экспатов. Зато качество отделки и спектр удобств будут гораздо лучше в сравнении с более старыми объектами. К примеру, многие строящиеся квартиры с одной спальней в эмирате имеют площадь всего 46-55 кв.м. Это больше, чем аналогичные объекты в Европе, но примерно вполовину меньше квартир-студий в Дубае, выпущенных на рынок несколько лет назад.

Тем не менее, покупатели премиум-недвижимости предпочитают «вторичку» новостройкам, оценивая такие объекты как более выгодные инвестиции.