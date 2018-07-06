В Перми пьяные квартиранты сожгли чужое жильё

Крупный пожар произошёл в Кировском районе Перми 6 июля ночью. На улице Танцорова загорелась квартира на втором этаже в двухэтажном доме. Огонь быстро перекинулся на другие помещения, в итоге площадь пожара составила 300 кв.м.

«Сообщение поступило на пульт дежурного в 2.43 ночи, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — На момент пожара в доме проживали три семьи. В квартире, где начался пожар, находились четверо жильцов. Накануне вечером они распивали алкоголь и курили в помещении. В квартире они проживают месяц, жилье съёмное. Находясь в состоянии опьянения, квартиранты уснули, а проснувшись от запаха дыма, успели покинуть задымленное помещение».

Сейчас устанавливается собственник сгоревшей квартиры.

Во время тушения пожара из дома самостоятельно успели эвакуироваться и другие 16 человек, жившие в доме. Пожарные вынесли четыре газовых баллона. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.