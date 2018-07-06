Ещё
В Перми пьяные квартиранты сожгли чужое жильё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми пьяные квартиранты сожгли чужое жильё 

АиФ Пермь 6 июля 2018
Фото: АиФ Пермь
Крупный пожар произошёл в Кировском районе Перми 6 июля ночью. На улице Танцорова загорелась квартира на втором этаже в двухэтажном доме. Огонь быстро перекинулся на другие помещения, в итоге площадь пожара составила 300 кв.м.
«Сообщение поступило на пульт дежурного в 2.43 ночи, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — На момент пожара в доме проживали три семьи. В квартире, где начался пожар, находились четверо жильцов. Накануне вечером они распивали алкоголь и курили в помещении. В квартире они проживают месяц, жилье съёмное. Находясь в состоянии опьянения, квартиранты уснули, а проснувшись от запаха дыма, успели покинуть задымленное помещение».
Сейчас устанавливается собственник сгоревшей квартиры.
Во время тушения пожара из дома самостоятельно успели эвакуироваться и другие 16 человек, жившие в доме. Пожарные вынесли четыре газовых баллона. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
АиФ Пермь: последние новости
Губернатору Максиму Решетникову хотят купить стол за 3,3 миллиона рублей Показывать ли паспорт участка инженеру? В Прикамье проверят дома, в которые заселили сирот
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»42
На Украину надвигается катастрофа305
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа28
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру17
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение