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Комфорт-класс теперь покупают в основном для проживания
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Комфорт-класс теперь покупают в основном для проживания 

Вести.Ru 6 июля 2018
Фото: Вести.Ru
В последнее время жилье комфорт-класса пользуется повышенной популярностью у покупателей. Если еще два года назад на долю этого недорогого сегмента приходилось примерно 23% рынка, то теперь, как сообщают эксперты компании «Инком-Недвижимость», доля комфорт-класса составляет около 53%.
И в ближайшие месяцы, по мнению аналитиков компании «БЕСТ-Новострой», доля комфорт-класса на рынке недвижимости может вырасти примерно на 3-4%. И в этом нет ничего удивительного — если на подобное жилье есть спрос, то, соответственно, будет и предложение.
Возникает закономерный вопрос — а кто, собственно, и для каких целей приобретает жилье комфорт-класса? На данный вопрос отвечают специалисты отдела аналитики и проектного консалтинга компании Est-a-Tet. Они выяснили, кто же является основными покупателями квартир и домов комфорт-класса, а также проследили, какие изменения в портрете аудитории произошли за последний год.
Итак, в настоящее время средний возраст покупателя — 40 лет. Примечательно, что данный недорогой сегмент пользуется большей популярностью у представительниц прекрасного пола. Так, доля покупателей-мужчин составила 47,5%, а женщин — 52,5%. При этом стоит учитывать, что в семейных парах решение о приобретении недвижимости принимается супругами совместно.
Надо заметить, что по приведенному выше показателю ситуация несколько перевернулась. Ведь еще в прошлом году доля мужчин была больше и составляла 53%.
Вполне ожидаемо, что наибольший объем покупателей составляют жители Москвы — их 49,5%. А вот доля покупателей из России составляет 26,9%, из Подмосковья приобретателей недвижимости примерно 22,8%. А за аналогичный период прошлого года доля москвичей была 55,7%, в то время как покупатели из России и Подмосковья составляли 28% и 14,2% соответственно. То есть, проявилась яркая тенденция — жители Московской области теперь активно приобретают московский комфорт-класс.
Если говорить о социальном портрете покупателей жилья комфорт-класса, то основной объем потенциальных покупателей составляют специалисты и владельцы бизнеса, а также руководители малых и средних предприятий и фирм.
Еще одна яркая тенденция — это основная цель приобретения квартиры комфорт-класса. В настоящее время квартиру приобретаются для дальнейшего проживания — это 70,7% сделок. А еще 13,8% покупают недвижимость, чтобы обеспечить жильем своих детей.
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