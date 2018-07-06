Через суд выбили жилье для ребенка-инвалида

В небольшой однокомнатной квартире площадью всего 29 «квадратов» ютилась многодетная семья из пяти человек, один из трех детей — инвалид. Постановлением администрации семья признана нуждающейся в большей жилой площади, однако квартиру многодетной семье выдавать не спешили. Тогда женщина обратилась в прокуратуру района с заявлением о нарушении жилищных прав, рассказали VN.ru в пресс-службе УФССП по НСО.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию района предоставить семье, имеющей ребенка-инвалида, жилое помещение по договору социального найма. Его требование было удовлетворено. Однако администрация поселка выполнять решение суда не торопилась: в муниципалитете нет свободного жилья, предоставляемого по договорам социального найма. Представители администрации даже обратились в суд за отсрочкой, но получили отказ. А вскоре освободилась одна из квартир, соответствующая нормам, и под контролем судебных приставов она была передана взыскателю.