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Через суд выбили жилье для ребенка-инвалида
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Через суд выбили жилье для ребенка-инвалида 

Все новости Новосибирской области 4 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В небольшой однокомнатной квартире площадью всего 29 «квадратов» ютилась многодетная семья из пяти человек, один из трех детей — инвалид. Постановлением администрации семья признана нуждающейся в большей жилой площади, однако квартиру многодетной семье выдавать не спешили. Тогда женщина обратилась в прокуратуру района с заявлением о нарушении жилищных прав, рассказали VN.ru в пресс-службе УФССП по НСО.
Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию района предоставить семье, имеющей ребенка-инвалида, жилое помещение по договору социального найма. Его требование было удовлетворено. Однако администрация поселка выполнять решение суда не торопилась: в муниципалитете нет свободного жилья, предоставляемого по договорам социального найма. Представители администрации даже обратились в суд за отсрочкой, но получили отказ. А вскоре освободилась одна из квартир, соответствующая нормам, и под контролем судебных приставов она была передана взыскателю.
Между тем, в Российской Федерации обеспечение жильем детей-инвалидов — это одно из направлений государственной политики в сфере социальной защиты населения. На улучшение жилищных условий могут рассчитывать семьи, которые воспитывают детей, официально признанных инвалидами на основании медицинских заключений.
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