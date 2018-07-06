Домик на море: сколько стоит жилье в Европе возле самых крупных портов 

Яхта — обязательный атрибут роскошной жизни, и первый рейтинг яхт российских миллиардеров, составленный Forbes, это подтверждает: у героев российского списка больше 40 суден. По числу владельцев супер-яхт мы занимаем второе место в мире после американцев: по данным The Wealth Report 2018, россияне владеют 168 яхтами средней массой более 1300 тонн и средней длиной 59 метров.
Крупный порт, заставленный яхтами — не только украшение любого приморского города, но и катализатор роста цен на недвижимость в его окрестностях. Компания Knight Frank совместно с Sunseeker Russia подобрала пятерку районов с самыми крупными маринами в Европе и недвижимостью вокруг них.
OneOcean Port Vell, Барселона, Испания
Марина OneOcean Port Vell, как и сама Барселона, необычайно популярна среди российских миллиардеров, особенно в качестве стоянки роскошных судов в зимний период. Ориентировочный разброс цен для фрахта яхты длиной 55 метров в марине варьируется от €2000 до €3000 в день. Порт Велл — один из популярнейших районов среди туристов, их привлекают пешеходная зона Рамбла-дель-Мар с видом на марину и огромный торговый центр Maremagnum.
В ближайшем от OneOcean Port Vell районе Эшампле состоятельные люди рассматривают покупку коммерческой недвижимости (от €1 млн) и жилой недвижимости для последующей сдачи в аренду (от €500 000). Для собственного проживания миллионеры выбирают «верхние» районы города, например, элитный, но в то же время спокойный Педральбес. Помимо знаковой достопримечательности — одноименного монастыря — в районе располагаются престижные международные школы, посольства иностранных государств, королевские клубы по теннису и поло. Район выбирают мировые знаменитости: певица Шакира, аргентинская звезда футбола Лионель Месси, инфанта Кристина — дочь испанского короля Хуана Карлоса.
Marina Ibiza, Ибица, Испания
В разгар сезона в Marina Ibiza очень трудно найти свободное место — стоянка для яхт небольшая, а спрос очень высокий. Цена на стоянку супер-яхты длиной 55 метров в Marina Ibiza составляет более €3000 в день. Ибица привлекает состоятельных людей своими знаменитыми клубами, ресторанами и бурлящей ночной жизнью, а также близостью популярных островов Форментера и Менорка. Марина расположена между двумя престижными районами. С одной стороны находится никогда не засыпающий город Ивиса с богатой инфраструктурой, с другой — Кап-Мартинет. В этом месте популярностью пользуются уединенные виллы в современном стиле (стоимостью от €2 млн) и апартаменты на первой линии рядом с променадом (цены от €1 млн). На Ибице любят отдыхать и проводить досуг знаменитости, например, футболист «Реала» Криштиану Роналду с семьей, пилоты «Формулы 1» и многие другие селебрити.
Marina Porto Cervo, Сардиния, Италия
Сардиния — обязательное место для посещения многих владельцев супер-яхт, особенно в высокий сезон. Привлекают богатых гостей красивая природа, высокий статус соседей и отличная инфраструктура (рестораны, бутики, клубы). Премиальный сервис — гольф, шоппинг, спа, рестораны — организован на острове всегда на высшем уровне. Ориентировочный разброс цен для стоянки скромной 55-метровой супер-яхты составляет более €3000 в день. На Сардинии можно приобрести апартаменты стоимостью от €500 000 до €2 млн и частные виллы по цене от €1 млн Характерной особенностью недвижимости в этом месте являются виллы, построенные в стиле знаменитого архитектора Жака Куэлля — из светлого камня, с мягкими линиями в силуэтах, идеально вписанных в окружающий ландшафт
Marina Port Vauban, Антиб, Франция
Marina Port Vauban по праву считается одним из самых престижных мест для стоянки роскошных судов на Лазурном берегу. Она не только способна принимать более сотни средних судов, но и является «домом» для многих супер-яхт длиной более 80 метров. Ориентировочный разброс цен на стоянку 55-метровой сяхты составляет €2000-€3000 в сутки.
Преимущество района заключается в уникальной красоте природы, близости лучших пляжей Лазурного берега, приватности и высоком статусе соседей. В Антибе продаются преимущественно частные виллы, но также предлагаются апартаменты. Крайне редко в районе можно найти участки с устаревшими постройками, где можно возвести особняк. Цены на виллы под реновацию начинаются от €2,5 млн, а на готовые виллы — от €3,5 млн Средняя стоимость квадратного метра апартаментов в районе колеблется от €7000 до 10000. Антиб популярен среди представителей западного шоу-бизнеса: в городе находятся виллы Джонни Деппа, Тома Круза, Николь Кидман, Шерон Стоун и многих других. Также здесь расположена вилла Романа Абрамовича.
Limassol Marina, Кипр
Лучшей мариной Кипра считается Limassol Marina в Лимасоле, которая зарекомендовала себя круглогодичной доступностью и соседством с фешенебельными курортами. Стоимость стоянки для супер-яхты начинается от €1500 в сутки, бронировать место лучше заранее. Кипрская зима — одна из самых мягких в Средиземноморье, и яхтенный сезон здесь открыт почти круглый год. Кипр очень популярен среди российских зажиточных покупателей: покупка недвижимости стоимостью от €2 млн, позволяет получить паспорт Евросоюза, жилье в новых проектах с мариной продается без НДС, здесь также созданы комфортные условия для ведения бизнеса. Стоимость апартаментов в жилых проектах начинается от €1 млн, виллы со своим причалом для яхты стоят от €3,2 млн Спрос на аренду апартаментов и вилл в проекте очень высок и всегда не хватает предложения. Также, на Кипре активно развиваются регионы Айя-Напа и Ларнака, где в ближайшие 2-3 года также планируется строительство ультрасовременных марин и жилых комплексов апартаментов на первой линии моря.
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