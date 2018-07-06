Домик на море: сколько стоит жилье в Европе возле самых крупных портов

Яхта — обязательный атрибут роскошной жизни, и первый рейтинг яхт российских миллиардеров, составленный Forbes , это подтверждает: у героев российского списка больше 40 суден. По числу владельцев супер-яхт мы занимаем второе место в мире после американцев: по данным The Wealth Report 2018, россияне владеют 168 яхтами средней массой более 1300 тонн и средней длиной 59 метров.

Крупный порт, заставленный яхтами — не только украшение любого приморского города, но и катализатор роста цен на недвижимость в его окрестностях. Компания Knight Frank совместно с Sunseeker Russia подобрала пятерку районов с самыми крупными маринами в Европе и недвижимостью вокруг них.

Марина OneOcean Port Vell, как и сама Барселона, необычайно популярна среди российских миллиардеров, особенно в качестве стоянки роскошных судов в зимний период. Ориентировочный разброс цен для фрахта яхты длиной 55 метров в марине варьируется от €2000 до €3000 в день. Порт Велл — один из популярнейших районов среди туристов, их привлекают пешеходная зона Рамбла-дель-Мар с видом на марину и огромный торговый центр Maremagnum.

В ближайшем от OneOcean Port Vell районе Эшампле состоятельные люди рассматривают покупку коммерческой недвижимости (от €1 млн) и жилой недвижимости для последующей сдачи в аренду (от €500 000). Для собственного проживания миллионеры выбирают «верхние» районы города, например, элитный, но в то же время спокойный Педральбес. Помимо знаковой достопримечательности — одноименного монастыря — в районе располагаются престижные международные школы, посольства иностранных государств, королевские клубы по теннису и поло. Район выбирают мировые знаменитости: певица Шакира , аргентинская звезда футбола Лионель Месси , инфанта Кристина — дочь испанского короля Хуана Карлоса

Marina Ibiza, Ибица, Испания

В разгар сезона в Marina Ibiza очень трудно найти свободное место — стоянка для яхт небольшая, а спрос очень высокий. Цена на стоянку супер-яхты длиной 55 метров в Marina Ibiza составляет более €3000 в день. Ибица привлекает состоятельных людей своими знаменитыми клубами, ресторанами и бурлящей ночной жизнью, а также близостью популярных островов Форментера и Менорка. Марина расположена между двумя престижными районами. С одной стороны находится никогда не засыпающий город Ивиса с богатой инфраструктурой, с другой — Кап-Мартинет. В этом месте популярностью пользуются уединенные виллы в современном стиле (стоимостью от €2 млн) и апартаменты на первой линии рядом с променадом (цены от €1 млн). На Ибице любят отдыхать и проводить досуг знаменитости, например, футболист «Реала» Криштиану Роналду с семьей, пилоты «Формулы 1» и многие другие селебрити.

Сардиния — обязательное место для посещения многих владельцев супер-яхт, особенно в высокий сезон. Привлекают богатых гостей красивая природа, высокий статус соседей и отличная инфраструктура (рестораны, бутики, клубы). Премиальный сервис — гольф, шоппинг, спа, рестораны — организован на острове всегда на высшем уровне. Ориентировочный разброс цен для стоянки скромной 55-метровой супер-яхты составляет более €3000 в день. На Сардинии можно приобрести апартаменты стоимостью от €500 000 до €2 млн и частные виллы по цене от €1 млн Характерной особенностью недвижимости в этом месте являются виллы, построенные в стиле знаменитого архитектора Жака Куэлля — из светлого камня, с мягкими линиями в силуэтах, идеально вписанных в окружающий ландшафт

Marina Port Vauban по праву считается одним из самых престижных мест для стоянки роскошных судов на Лазурном берегу. Она не только способна принимать более сотни средних судов, но и является «домом» для многих супер-яхт длиной более 80 метров. Ориентировочный разброс цен на стоянку 55-метровой сяхты составляет €2000-€3000 в сутки.

Николь Кидман, Преимущество района заключается в уникальной красоте природы, близости лучших пляжей Лазурного берега, приватности и высоком статусе соседей. В Антибе продаются преимущественно частные виллы, но также предлагаются апартаменты. Крайне редко в районе можно найти участки с устаревшими постройками, где можно возвести особняк. Цены на виллы под реновацию начинаются от €2,5 млн, а на готовые виллы — от €3,5 млн Средняя стоимость квадратного метра апартаментов в районе колеблется от €7000 до 10000. Антиб популярен среди представителей западного шоу-бизнеса: в городе находятся виллы Джонни Деппа, Тома Круза Шерон Стоун и многих других. Также здесь расположена вилла Романа Абрамовича

Лучшей мариной Кипра считается Limassol Marina в Лимасоле, которая зарекомендовала себя круглогодичной доступностью и соседством с фешенебельными курортами. Стоимость стоянки для супер-яхты начинается от €1500 в сутки, бронировать место лучше заранее. Кипрская зима — одна из самых мягких в Средиземноморье, и яхтенный сезон здесь открыт почти круглый год. Кипр очень популярен среди российских зажиточных покупателей: покупка недвижимости стоимостью от €2 млн, позволяет получить паспорт Евросоюза , жилье в новых проектах с мариной продается без НДС, здесь также созданы комфортные условия для ведения бизнеса. Стоимость апартаментов в жилых проектах начинается от €1 млн, виллы со своим причалом для яхты стоят от €3,2 млн Спрос на аренду апартаментов и вилл в проекте очень высок и всегда не хватает предложения. Также, на Кипре активно развиваются регионы Айя-Напа Ларнака , где в ближайшие 2-3 года также планируется строительство ультрасовременных марин и жилых комплексов апартаментов на первой линии моря.

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