Дополнительные рабочие места появятся в Наро‐Фоминске после реконструкции завода

В Наро‐Фоминском машиностроительном заводе пройдет реконструкция. После проведения работ увеличится площадь здания. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству Московской области . Общая площадь двух-трехэтажного здания завода после реконструкции составит 6,4 тысячи квадратных метров. Площадь застройки — 5,3 тысячи квадратных метров», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев

На увеличение площади и техническое перевооружение предприятия пойдет порядка 150 миллионов рублей. Реконструкцию планируют завершить до конца 2018 года. Это даст возможность многим людям найти работу на предприятии.

Наро-Фоминский машиностроительный завод специализируется на создании авиационной техники. Кроме того, его специалисты выполняют испытательную и сертификационную деятельность.