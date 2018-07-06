Ещё
Дополнительные рабочие места появятся в Наро‐Фоминске после реконструкции завода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дополнительные рабочие места появятся в Наро‐Фоминске после реконструкции завода 

360tv.ru 6 июля 2018
В Наро‐Фоминском машиностроительном заводе пройдет реконструкция. После проведения работ увеличится площадь здания. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству Московской области. Общая площадь двух-трехэтажного здания завода после реконструкции составит 6,4 тысячи квадратных метров. Площадь застройки — 5,3 тысячи квадратных метров», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
На увеличение площади и техническое перевооружение предприятия пойдет порядка 150 миллионов рублей. Реконструкцию планируют завершить до конца 2018 года. Это даст возможность многим людям найти работу на предприятии.
Наро-Фоминский машиностроительный завод специализируется на создании авиационной техники. Кроме того, его специалисты выполняют испытательную и сертификационную деятельность.
Власти подмосковной Ивантеевки пообещали до конца года отремонтировать 11 участков дорог. Также в планах за два года заменить более 40% покрытия.
360tv.ru: последние новости
Застройщикам в Подмосковье за июнь выписали штрафов на 10,9 миллионов рублей Ливень затопил «хрущевку», с которой сняли крышу во время капремонта в Красноярском крае Без дома и денег. Американский преподаватель остался без съемного жилья в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»43
На Украину надвигается катастрофа306
Россию обвинили в попытке развалить НАТО29
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру17
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение