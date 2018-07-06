Дополнительные рабочие места появятся в Наро‐Фоминске после реконструкции завода 

В Наро‐Фоминском машиностроительном заводе пройдет реконструкция. После проведения работ увеличится площадь здания. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству Московской области. Общая площадь двух-трехэтажного здания завода после реконструкции составит 6,4 тысячи квадратных метров. Площадь застройки — 5,3 тысячи квадратных метров», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
На увеличение площади и техническое перевооружение предприятия пойдет порядка 150 миллионов рублей. Реконструкцию планируют завершить до конца 2018 года. Это даст возможность многим людям найти работу на предприятии.
Наро-Фоминский машиностроительный завод специализируется на создании авиационной техники. Кроме того, его специалисты выполняют испытательную и сертификационную деятельность.
Власти подмосковной Ивантеевки пообещали до конца года отремонтировать 11 участков дорог. Также в планах за два года заменить более 40% покрытия.