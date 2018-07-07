Жителей малонаселенных станций на Южном Урале переселят в райцентры

Жителей малонаселенных железнодорожных станций переселят в районные центры, чтобы они имели доступ к дорогам и социальной инфраструктуре. Такое поручение дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский . К переезду готовятся жильцы пяти станций: Чеславка (Кусинский район), Речная, Нижняя Сатка (Саткинский район), Ураим и Северный ключ (Нязепетровский район). Новым жильем обеспечат 59 жителей этих. Их переселение планируется в 2019 году.

— Поезда не ходят на направлении Бердяуш — Михайловский завод с 2012 года. Их движение отменили из-за низкого спроса. В случае восстановления движения на этом участке убытки будут составлять около 50 миллионов рублей ежегодно, — сообщили в пресс-службе главы региона. — «Дорожные карты» по расселению должны разработать до сентября текущего года. Средства на их реализацию будут заложены в бюджет следующего года.

Кстати, администрация Саткинского района сообщила, что жители станции Речная уже получили новое жилье по программе переселения из аварийного жилья, а вот жители Нижней Сатки не торопятся перебираться в райцент.