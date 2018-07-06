Ещё
Москвичи бросились скупать элитную недвижимость
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи бросились скупать элитную недвижимость 

dom.lenta.ru 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
В первом полугодии 2018-го в Москве продано 973 квартиры в жилых комплексах премиум-класса. Таким образом, к началу года показатель вырос на 35 процентов, а к аналогичному периоду 2017-го — на 47 процентов. Об этом свидетельствуют материалы компании Welhome (есть в распоряжении «Дома»).
В структуре спроса в первом полугодии 2018 года выросло количество сделок с жильем в ценовом диапазоне от 50 до 100 миллионов долларов, доля сделок с объектами дешевле 20 миллионов долларов, напротив, снизилась на пять процентов. Самым популярным у покупателей премиального жилья районом продолжает оставаться Пресненский, где за полгода зафиксировано 32 процента всех продаж в сегменте.
Общий объем предложения московской премиальной недвижимости к началу второго полугодия составил 2,8 тысячи лотов, что на 18 процентов выше прошлогоднего показателя. Средневзвешенная цена квадратного метра в сегменте выросла за год на 21 процент и составила 518,8 тысячи рублей.
Самая дорогая недвижимость в городе сосредоточена в Тверском районе, отмечается в исследовании. Средневзвешенная цена метра в локации достигает 731,5 тысячи рублей. Самые дешевые премиальные лоты представлены в районе Хамовники — показатель здесь составил 353,4 тысячи рублей.
Об увеличении продаж на московском элитном рынке сообщали и аналитики компании Blackwood. По их данным, в первом квартале 2018-го было продано вдвое больше элитных квартир, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарная площадь проданных в первые три месяца 2018 года лотов также в два раза превысила прошлогодний показатель.
dom.lenta.ru: последние новости
Сдавайтесь! Жители российского города начали массово избавляться от квартир Молния сожгла квартиру россиян
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры44
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»39
На Украину надвигается катастрофа285
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение