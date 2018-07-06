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На Дмитровском шоссе в Москве построят три жилых небоскреба
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На Дмитровском шоссе в Москве построят три жилых небоскреба 

Inmyroom 6 июля 2018
Фото: Inmyroom
Комплекс состоит из трех зданий: 23-этажного корпуса и двух 59-этажных небоскребов. В ЖК представлены одно-, двух-, трех— и четырехкомнатные квартиры с отделкой площадью от 35 до 122 кв. м, а также студии от 28 кв. м и пентхаусы от 170 кв. м.
В жилом комплексе предусмотрен подземный паркинг, из которого на лифте можно подняться непосредственно в квартиру. Собственная территория будет организована по принципу «двор без машин». В стилобате разместятся детский сад, магазины и сервисные объекты. Архитектурный проект разработан бюро Kamen.
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