На Дмитровском шоссе в Москве построят три жилых небоскреба

Комплекс состоит из трех зданий: 23-этажного корпуса и двух 59-этажных небоскребов. В ЖК представлены одно-, двух-, трех— и четырехкомнатные квартиры с отделкой площадью от 35 до 122 кв. м, а также студии от 28 кв. м и пентхаусы от 170 кв. м.

В жилом комплексе предусмотрен подземный паркинг, из которого на лифте можно подняться непосредственно в квартиру. Собственная территория будет организована по принципу «двор без машин». В стилобате разместятся детский сад, магазины и сервисные объекты. Архитектурный проект разработан бюро Kamen.