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Как сдать квартиру в аренду грамотно и без риска?
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Как сдать квартиру в аренду грамотно и без риска? 

Inmyroom 6 июля 2018
Фото: Inmyroom
Учеба в другом городе, туризм, проживание с семьей… Сегодня наем квартиры — обычная практика. Как оформить сделку, защитив свои права? Проводим ликбез по заключению договора найма жилого помещения.
Нанимателем может быть только гражданин. В договоре также указываются лица, постоянно проживающие с ним, — они имеют все права по пользованию квартирой, но ответственность за их действия перед вами несет наниматель.
Постоянно проживающие в квартире люди будут считаться сонанимателями, если заключат с нанимателем договор о несении солидарной ответственности.
Наниматель и проживающие с ним люди могут безвозмездно вселить временных жильцов — но не более чем на шесть месяцев. Об этом вас должны поставить в известность и получить согласие. Если не будут соблюдены требования закона о норме жилой площади на человека, вы можете запретить их заселение.
Документ так и называется — «Договор найма жилого помещения». Сначала указываются место (населенный пункт) и дата заключения договора. Далее полностью прописываются данные сторон: ФИО, паспортные данные, дата рождения, адрес регистрации.
Сдавать в наем можно квартиру и жилой дом — или их часть. В этом пункте даем характеристику объекта: адрес, назначение, площадь, этажность, данные о земельном участке и другое. Указываем реквизиты правоустанавливающего документа на помещение.
Здесь же определяем срок договора и возможность его продления. Максимальный срок найма — пять лет. Если срок не определен, договор считается заключенным на пять лет. Причем договор, срок которого превышает один год, нужно зарегистрировать. Иначе — административная ответственность. Часто договор найма заключают на 11 месяцев.
Этот пункт — самый объемный. Детально распишите обязанности нанимателя, это важно для защиты вашего имущества и интересов.
Какие свои права нужно прописать:
вы имеете право на досрочное расторжение договора; с предварительным уведомлением нанимателя. Например, за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения;
вы можете посещать квартиру — «доверяй, но проверяй»;
и в одностороннем порядке менять размер платы. Если наниматель не соглашается на это условие, размер платы вы поменять не можете.
Какие обязанности нанимателя надо включить в договор:
вовремя вносить плату за жилье, оплачивать коммунальные и прочие услуги;
освободить помещение и вовремя сдать его вам в исправном состоянии — по истечении срока найма или в случае досрочного расторжения договора;
соблюдать правила пожарной безопасности;
информировать вас о получении корреспонденции на ваше имя и о других вопросах, имеющих отношение к помещению.
Также стоит обговорить в договоре право нанимателя на содержание домашних животных в квартире.
Указываем размер платы за наем помещения, срок, форму, порядок выплаты денег. Если договором срок платы не предусмотрен, наниматель вносит ее ежемесячно.
Отмечаем, входит ли оплата коммунальных и прочих услуг (телефонная связь, интернет, кабельное телевидение) в плату за пользование жильем.
Подробно определяем ответственность сторон по каждому возможному спорному моменту: последствия утраты и повреждения имущества, неисполнения условий договора, особенности расторжения договора. Устанавливаем штрафные санкции за несвоевременное внесение оплаты.
Здесь же отмечаем, что при возникновении форс-мажорных обстоятельств — стихийных бедствий, военных действий — стороны не несут ответственности за исполнение своих обязательств по договору.
Приоритетным способом разрешения споров определяем переговорный — что, конечно, не освобождает стороны от обращения в суд.
Пункт содержит особые требования собственника и заключительные положения.
Прописываем, что договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, указываем количество страниц договора.
Составьте акт приема-передачи помещения. В акте пропишите сведения о текущем состоянии квартиры, перечень имущества. По такому акту будет осуществляться и возврат помещения вам.
В графы «Наймодатель» и «Наниматель» вносим ФИО, данные паспорта, адрес регистрации, способы связи (номер телефона, адрес электронной почты). Ставим подписи с расшифровкой.
Иллюстрации: дизайн-проект Анны Ковальченко.
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