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Во Владивостоке безнравственный сын довёл мать до прокуратуры
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Во Владивостоке безнравственный сын довёл мать до прокуратуры 

АиФ-Владивосток 6 июля 2018
Фото: АиФ-Владивосток
В прокуратуру Первореченского района г. Владивостока обратилась пожилая женщина с требованием разделения жилищных счетов между ей и её сыном, который прописан в квартире.
Пенсионерка рассказала, что она проживает вместе с сыном, который ведёт безнравственный образ жизни, нигде не работает, не помогает ей в плате за услуги ЖКХ.
«В ходе разбирательств было выяснено, что согласно договору социального найма жилого помещения женщина является нанимателем квартиры. В указанной квартире вместе с хозяйкой жил ей сын, который имел долю жилья. Исходя из аморального образа жизни мужчины, было принято решение о разделении лицевых счетов», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Данное заявление находится на рассмотрении, подробности уточняются.
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