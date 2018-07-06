Во Владивостоке безнравственный сын довёл мать до прокуратуры

В прокуратуру Первореченского района г. Владивостока обратилась пожилая женщина с требованием разделения жилищных счетов между ей и её сыном, который прописан в квартире.

Пенсионерка рассказала, что она проживает вместе с сыном, который ведёт безнравственный образ жизни, нигде не работает, не помогает ей в плате за услуги ЖКХ.

«В ходе разбирательств было выяснено, что согласно договору социального найма жилого помещения женщина является нанимателем квартиры. В указанной квартире вместе с хозяйкой жил ей сын, который имел долю жилья. Исходя из аморального образа жизни мужчины, было принято решение о разделении лицевых счетов», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Данное заявление находится на рассмотрении, подробности уточняются.