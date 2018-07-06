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В России могут вернуться к советской системе жилищно-строительных кооперативов
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В России могут вернуться к советской системе жилищно-строительных кооперативов 

Парламентская газета 6 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Законодатели планируют отрегулировать создание и работу жилищных и жилищно-строительных кооперативов, чтобы граждане могли максимально дёшево приобрести долю в доме и при этом не пострадать от махинаций. Этот вопрос станет центральным на заседании президиума Совета законодателей, куда входит руководство Совета Федерации и Госдумы, 6 июля.
Сегодня система жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) функционирует плохо, и её чаще используют для того, чтобы прикрыть махинации в сфере долевого строительства, нежели чем чтобы построить жильё для людей, считает участник заседания, председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская.
По её мнению, надо возвратиться к системе ЖСК, которая существовала в советское время, когда люди складывали свои средства, строили жильё, а потом сами им управляли. «В своё время это решило жилищную проблему десяти процентов жителей городов. Но когда пошла приватизация, кооперативы практически умерли. И мы хотим их восстановить», — сказала депутат «Парламентской газете».
Если эти предложения примут, в России появятся полностью кооперативные дома. Вложившиеся граждане станут не собственниками квартир, а владельцами паёв, которые дадут им право бессрочно проживать в доме, завещать свой пай или вернуть вложенные средства, выйдя из кооператива.
Получить пай будет дешевле, чем купить квартиру в ипотеку, подчеркнула Хованская, и тем самым у граждан появится ещё одна возможность улучшить свои жилищные условия.
Мы планируем сделать так называемые социальные кооперативы.
«Мы планируем сделать так называемые социальные кооперативы. В них смогут участвовать люди, перед которыми у властей есть обязательства. Для таких ЖСК предусмотрят помощь, например, бесплатное предоставление земельного участка под строительство и льготные кредиты, чтобы люди могли разместиться, а потом погашать стоимость паёв», — заключила депутат.
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