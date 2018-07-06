Пожар в жилом доме на Пятницкой улице потушат в ближайшее время — Бирюков

Пожар в жилом доме на Пятницкой улице в Москве локализован и будет потушен в ближайшее время, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков

"31 житель этого дома будут размещены в гостиницах по их желанию, а жильцы первого и второго подъезда смогут вернуться в свои квартиры, если захотят", — цитирует Бирюкова "Интерфакс"

Он отметил, что всего в доме расположены 32 квартиры. Проливка продлится до трех часов утра. Восстановление крыши и ремонт начнутся утром, заявил заммэра.

Ранее сообщалось, что загорелась квартира в доме по адресу: ул. Пятницкая, дом 43, строение 3. Около 20 человек покинули здание самостоятельно, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, двух женщин спасли во время тушения.

Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, огонь захватил два этажа и перешел на крышу здания. Возгорание локализовано.