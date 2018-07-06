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Пожарные установили причину пожара в доме на Пятницкой улице в Москве
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Пожарные установили причину пожара в доме на Пятницкой улице в Москве 

ИД «Собеседник» 6 июля 2018
Возгорание напольного кондиционера привело к крупному пожару на Пятницкой улице в Москве, полагают пожарные.
Об этом РИА «Новости» сообщил житель пострадавшего от огня дома. Огонь появился в одной из квартир на последнем этаже здания. Позже он распространился на площадь более 400 квадратных метров.
«Был дознаватель, пожарный, сказал, что в квартире был маленький кондиционер напольный, который вспыхнул, пожар ушёл на крышу, и она прогорела. Как я понимаю, в подъезде сейчас будет на капитальный ремонт», — цитирует источника агентство.
Также житель дома посетовал на то, что из-за тушения квартиры на нижних этажах оказались затопленными: «Залило так, что штукатурка осыпалась, все четыре этажа и подвал. Этажом ниже теперь будет капремонт, на первом этаже кафе, там тоже вся штукатурка рухнула и воды по пояс».
Напомним, что ранее стало известно о масштабном пожаре в ЦАО Москвы: пожар затронил третий и четвертый этажи здания.
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