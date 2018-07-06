Забор на набережной Волгограда после фан — феста станет еще выше

После окончания чемпионата мира центральную набережную Волгограда обнесут высоким забором из-за ремонта колоннад и главных лестниц.

Ремонт набережной закончится до 10 декабря

— Мы не будем убирать забор, которым набережную обнесли перед чемпионатом, — уточнил директор МБУ «Волгоградзеленхоз» Максим Логунов. — Наоборот, он станет еще выше, потому что сразу после мундиаля мы приступаем к реконструкции парка Победы от улицы Краснознаменская до музыкального театра. Губернатор Волгоградской области подписал соглашение с мэром Москвы , и деньги уже поступили на наш счет.

До 10 декабря рабочие должны закончить ремонт колоннад и ротонды, восстановить центральные лестницы и заменить весь асфальт на гранитную плитку.

— Подрядчики, которые еще до чемпионата мира начали работать с колоннадами и ротондой, вернутся на набережную 1 августа, — уточнил Максим Логунов. — На восстановление центральной набережной выделено 500 миллионов рублей.

Строительные леса с колоннады на центральной набережной сняли на время чемпионата мира — до приезда болельщиков со всего мира оренбургская компания «НовТехноСтрой» успела укрепить их изнутри. Рабочие отшпаклевали и покрасили сооружения, которые волгоградцы между собой называют пропилеями.

Ротонду, за восстановление которых взялись волгоградцы из компании «Приволжтрансстрой», будут ремонтировать в два этапа. До чемпионата рабочие навели внешнего лоска. На втором этапе пройдут более основательные работы. Строителям предстоит укрепить грунт и подпорные стенки, которые за 66 лет успели разъехаться в стороны на 30 сантиметров.