Воронежская Облдума перекинула 5 миллиардов бюджета на соцнужды 

Корректировка областных средств стала главной темой заседания регионального парламента. Около 5 миллиардов рублей дополнительно направили депутаты областной Думы на решение первоочередных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры и дорожного строительства. Итак, почти 900 млн рублей, перечисленных РЖД, будут направлены на ремонт дорог в Кантемировском районе, которые были повреждены тяжелой техникой при строительстве железнодорожной линии Журавка-Миллерово.
155 млн пойдет на улучшение материально-технической базы детских поликлиник, еще 200 — на закупку машин скорой помощи. Около 150 млн получат муниципалитеты для приобретения коммунальной техники. А 100 млн потратят на ремонт сельских ДК. Кроме того депутаты внесли изменения в областную адресную инвестиционную программу. И, как пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, это позволит построить новый стационар Каширской районной больницы и 12 физкультурных комплексов открытого типа при учебных заведениях в селах. — Все денежные средства будут направлены на социально экономическое развитие региона, в том числе на развитие дорожной сети, на приобретение машин скорой помощи, на реализацию и строительства новых объектов — в том числе яслей и детских садов. Так же заложено около 70 миллионов на строительство хирургического корпуса онкологического центра подытожил — председатель Воронежской областной Думы.