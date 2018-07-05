Банкам поручат следить за тем, как застройщик расходует деньги дольщиков

Застройщики, если они занимаются строительством многоквартирных домов, должны будут иметь опыт работы на рынке не менее трех лет и историю строительства жилья не менее 10 тысяч квадратных метров.

Также вводится банковское сопровождение. Девелоперам необходимо открыть банковский счет по каждому разрешению на строительство. Проведение операций по такому счету будет строго контролироваться кредитной организацией. Она может отказать в их проведении, если деньги расходуются нецелевым образом. Застройщику запрещено отвлекать средства на цели, не связанные с реализацией проекта, к примеру, на деятельность организации, не связанной с возведением домов.

На рынке смогут остаться только наиболее надежные застройщики. С большим опытом работы в домостроении

"Банк будет четко отслеживать, куда тратятся денежные средства", — сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

Сейчас правительством отобрано 54 банка, в которых застройщики могут открыть такие счета, сообщил министр. Он отметил, что кредитные организации рассредоточены по регионам, поэтому в любой точке страны у застройщиков не должно возникнуть проблем с открытием счетов.

С 1 июля 2018 года банки смогут открывать эскроу-счета, на которых будут храниться средства граждан в добровольном порядке. С 1 июля 2019 года эта норма станет для девелоперов обязательной.

За минувший год число обманутых дольщиков в стране увеличилось. «Мы получили определенный прирост, поэтому надо сказать, что ситуация достаточно напряженная», — заявил Якушев. По последним данным минстроя, незавершенные объекты строительства есть в 69 субъектах. В них насчитывается 842 проблемных объекта. В реестре обманутых дольщиков числится 30,6 тысячи покупателей жилья.