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Новый закон Нижегородской области решит проблемы полутора тысяч обманутых дольщиков
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Новый закон Нижегородской области решит проблемы полутора тысяч обманутых дольщиков 

nn.ru 5 июля 2018
Фото: nn.ru
Врио губернатора Глеб Никитин — а инициатива исходит от него — уверен, что таким образом удастся существенно облегчить положение дольщиков.
Так, на данный момент глава региона может предоставить землю без торгов только для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения или для реализации масштабных инвестиционных проектов.
Измененный закон, если его примут депутаты, разрешает отдать землю тем, кто берет на себя обязательства недобросовестного застройщика — если, конечно, его дольщики внесены по закону в реестр обманутых.
При этом новый инвестор должен будет внести разницу между рыночной стоимостью земли и объемом господдержки на достройку дома.
Также законопроект ликвидирует понятие «жилье экономического класса», заменив его «стандартным жильем».
Назначение органов надзора за долевым строительством, определение их полномочий, ведение реестра пострадавших граждан и перечня долгостроев областное правительство оставляет за собой.
Также предлагается расширить перечень мер господдержки обманутых дольщиков. Кроме упомянутой возможности передачи инвестору земли без торгов, предоставить ему право отдать квартиры гражданам в собственность.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в нем частично учтены предложение дольщиков ЖК «На Гончарова», а также что он поможет решению проблем 1500 обманутых дольщиков. Подчеркивается, что дополнительных финансовых затрат его реализация не потребует.
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