Жильцов эвакуировали из подъезда горящей многоэтажки на улице Спортивной

Пожар произошел вечером 5 июля в десятиэтажке на ул. Спортивная 9/1, что в микрорайоне «Чистая Слобода».

Как сообщается в сводке оперативной информации ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 20ч.38 мин. На место происшествия выехало 5 спецмашин и 16 человек личного состава. Известно, что из подъезда многоэтажки, в котором была горящая квартира спасатели вывели 40 жильцов.

Пожар был ликвидирован в 21.22. Хозяин квартиры и жильцы дома не пострадали. В комнате, повреждены домашние вещи и мебель, на лоджии повреждена штукатурка, на кухне и коридоре огонь уничтожил пластиковые элементы.

Точная причина возгорания пока не известна. По словам очевидцев в соцсетях, пожар начался из-за попавшего на балкон окурка в тот момент, когда хозяина квартиры не было дома.