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Микрорайон «Чистая слобода» заволокло дымом — загорелась квартира на 4 этаж
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Микрорайон «Чистая слобода» заволокло дымом — загорелась квартира на 4 этаж 

АиФ-Новосибирск 5 июля 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
В микрорайоне «Чистая слобода» загорелась квартира на 4-ом этаже. Об этом сообщается на странице группы «Инцидент» ВКонтакте.
Густой дым и языки пламени вырывались с балкона дома на улице Спортивная, №9/1. На место прибыли пожарные, которые поднялись к полыхавшему балкону по автолестнице.
«Пожар возник потому, что туда попал незатушенный бычек, владельцев дома не было, пострадали 2 кошки, их отвезли в ветеренарку», — сообщат очевидцы в комментариях к сообщению в соцсетях. Точную причину возгорания предстоит установить специалистам.
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», хозяин жилья появился на месте позже, в момент возгорания в квартире его действительно не было.
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