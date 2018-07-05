Микрорайон «Чистая слобода» заволокло дымом — загорелась квартира на 4 этаж

В микрорайоне «Чистая слобода» загорелась квартира на 4-ом этаже. Об этом сообщается на странице группы «Инцидент» ВКонтакте.

Густой дым и языки пламени вырывались с балкона дома на улице Спортивная, №9/1. На место прибыли пожарные, которые поднялись к полыхавшему балкону по автолестнице.

«Пожар возник потому, что туда попал незатушенный бычек, владельцев дома не было, пострадали 2 кошки, их отвезли в ветеренарку», — сообщат очевидцы в комментариях к сообщению в соцсетях. Точную причину возгорания предстоит установить специалистам.

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», хозяин жилья появился на месте позже, в момент возгорания в квартире его действительно не было.