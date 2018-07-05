В Челябинске построят образцовый детсад, который станет типовым для России

Челябинске построят образцовый детсад, который станет типовым для России , сообщили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В июне 2018 года в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования вошли 68 объектов капитального строительства из разных регионов России. От Челябинской области в список попал проект детского сада, который планируют построить в Чурилово (мкр «Яблочный») в 2019 году. Детсад рассчитан на 220 мест, сметная стоимость объекта — около 163 млн рублей.

«Повторное использование проектов из реестра — один из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов на капитальное строительство, в том числе за счет снижения стоимости разработки проектной документации», — отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин

Добавим, что сейчас в федеральный реестр включено 375 проектов, которые рекомендованы для тиражирования по всей стране. Ранее в него вошли еще три южноуральских проекта: школа на 1100 мест в Калининском районе, школа на 825 учащихся с бассейном в 144-м микрорайоне Магнитогорска, а также школа на 1100 мест в том же микрорайоне «Яблочный» (Чурилово).