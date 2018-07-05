Сдача 2-й очереди ЖК «Баркли Медовая долина» перенесена на конец 2018 года

МОСКВА , 5 июл — РИА Недвижимость. Сдача второй очереди жилого комплекса «Баркли Медовая долина» в деревне Крекшино в новой Москве перенесена на конец 2018 года, следует из сообщения корпорации «Баркли».

Как уточнили в пресс-службе «Баркли», ранее сдача второй очереди планировалась на второй квартал 2018 года.

"4 июля для второй очереди строительства жилого комплекса «Баркли Медовая долина» в новой Москве выдано продление разрешения на строительство, действующее до 31 декабря 2018 года", — отмечается в нем.

В рамках второй очереди компания возводит три жилых дома — корпуса № 4, 5, 6. Жилые дома находятся на стадии возведения монолитного железобетонного каркаса на уровне 5-7 этажа. Степень готовности монолита по трем корпусам составляет 72% (по состоянию на 2 июля). Параллельно с возведением стен ведется работа по устройству мест прохода инженерных коммуникаций: подготавливаются отверстия для установки инженерных блоков (системы вентиляции и канализации), которые монтируются в монолит, отмечается в материалах.

В них напоминается, что в марте 2018 года корпорация «Баркли» получила разрешение на ввод трёх корпусов первой очереди ЖК «Баркли Медовая долина». Также в начале года «Баркли» приступила к возведению детского сада на территории жилого комплекса, детсад планируется к сдаче в рамках второй очереди строительства.

В составе ЖК «Баркли Медовая долина» возводится девять среднеэтажных корпусов высотой от 4 до 7 этажей, включающих более 2 тысяч квартир.