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Сдача 2-й очереди ЖК «Баркли Медовая долина» перенесена на конец 2018 года
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Сдача 2-й очереди ЖК «Баркли Медовая долина» перенесена на конец 2018 года 

РИА Недвижимость 5 июля 2018
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 5 июл — РИА Недвижимость. Сдача второй очереди жилого комплекса «Баркли Медовая долина» в деревне Крекшино в новой Москве перенесена на конец 2018 года, следует из сообщения корпорации «Баркли».
Как уточнили в пресс-службе «Баркли», ранее сдача второй очереди планировалась на второй квартал 2018 года.
"4 июля для второй очереди строительства жилого комплекса «Баркли Медовая долина» в новой Москве выдано продление разрешения на строительство, действующее до 31 декабря 2018 года", — отмечается в нем.
В рамках второй очереди компания возводит три жилых дома — корпуса № 4, 5, 6. Жилые дома находятся на стадии возведения монолитного железобетонного каркаса на уровне 5-7 этажа. Степень готовности монолита по трем корпусам составляет 72% (по состоянию на 2 июля). Параллельно с возведением стен ведется работа по устройству мест прохода инженерных коммуникаций: подготавливаются отверстия для установки инженерных блоков (системы вентиляции и канализации), которые монтируются в монолит, отмечается в материалах.
В них напоминается, что в марте 2018 года корпорация «Баркли» получила разрешение на ввод трёх корпусов первой очереди ЖК «Баркли Медовая долина». Также в начале года «Баркли» приступила к возведению детского сада на территории жилого комплекса, детсад планируется к сдаче в рамках второй очереди строительства.
В составе ЖК «Баркли Медовая долина» возводится девять среднеэтажных корпусов высотой от 4 до 7 этажей, включающих более 2 тысяч квартир.
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