Счетная палата заявила об отсутствии у Минстроя системного подхода к модернизации ЖКХ

Минстроя пока нет системного подхода к комплексному решению проблем модернизации коммунальной инфраструктуры, [сообщает] (http://www.ach.gov.ru/press_center/news/33700) Счетная палата со ссылкой на выступление своего аудитора на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации

«У Минстроя пока отсутствует системный подход к комплексному решению имеющихся проблем модернизации коммунальной инфраструктуры, которая в настоящее время имеет низкую эффективность и высокий износ основных фондов. Приоритеты государственной политики в этой сфере, конкретные цели и задачи, а также влияние уже проводимых мероприятий на общее состояние ЖКХ по всей стране (для каждого города и поселения) Министерством фактически не установлены», — говорится в сообщении.