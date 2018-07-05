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Счетная палата заявила об отсутствии у Минстроя системного подхода к модернизации ЖКХ
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Счетная палата заявила об отсутствии у Минстроя системного подхода к модернизации ЖКХ 

Rambler News Service 5 июля 2018
Минстроя пока нет системного подхода к комплексному решению проблем модернизации коммунальной инфраструктуры, [сообщает] (http://www.ach.gov.ru/press_center/news/33700) Счетная палата со ссылкой на выступление своего аудитора на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.
«У Минстроя пока отсутствует системный подход к комплексному решению имеющихся проблем модернизации коммунальной инфраструктуры, которая в настоящее время имеет низкую эффективность и высокий износ основных фондов. Приоритеты государственной политики в этой сфере, конкретные цели и задачи, а также влияние уже проводимых мероприятий на общее состояние ЖКХ по всей стране (для каждого города и поселения) Министерством фактически не установлены», — говорится в сообщении.
Росляк отметил, что реализация российскими регионами отдельных инвестиционных проектов в рамках Госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» носит исключительно заявительный характер и осуществляется преимущественно на основании соответствующих поручений президента и правительства.
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