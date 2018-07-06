Свыше 300 дворов и общественных территорий благоустроят в Тульской области в 2018 году

ТУЛА, 6 июля. / ТАСС /. Свыше 300 дворов, парков и скверов во всех районных центрах Тульской области будут благоустроены в текущем году. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель губернатора региона Сергей Егоров.

"По итогам общественных обсуждений в программы благоустройства включены 333 объекта — 303 дворовых территории и 30 общественных территорий", — сказал он.

По словам Егорова, почти во всех муниципалитетах заключены соответствующие контракты с подрядчиками, 24 объекта уже приняты комиссиями, сформированными из числа местных властей, граждан и представителей общественных организаций.

Заместитель губернатора пояснил, что в рамках работ по благоустройству на всех объектах организован общественный контроль и специализированный технический надзор. «Проект заслужил доверие жителей области, и они активно участвуют во всех этапах его реализации, без подписи жителей не будет принят ни один объект», — подчеркнул Егоров.

При этом все работы должны синхронизироваться с другими муниципальными программами и приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги».

В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что проект по формированию комфортной городской среды реализуется в Тульской области второй год. С 2018 по 2022 год на эти цели выделено 1,9 млрд рублей, в том числе 800 млн рублей из средств федерального бюджета. «В минувшем году в рамках программы в регионе благоустроили 239 объектов в девяти муниципальных образованиях», — добавили в пресс-службе. —0—мпе/сда