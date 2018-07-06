Ещё
Свыше 300 дворов и общественных территорий благоустроят в Тульской области в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше 300 дворов и общественных территорий благоустроят в Тульской области в 2018 году 

ТАСС 6 июля 2018
ТУЛА, 6 июля. /ТАСС/. Свыше 300 дворов, парков и скверов во всех районных центрах Тульской области будут благоустроены в текущем году. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель губернатора региона Сергей Егоров.
"По итогам общественных обсуждений в программы благоустройства включены 333 объекта — 303 дворовых территории и 30 общественных территорий", — сказал он.
По словам Егорова, почти во всех муниципалитетах заключены соответствующие контракты с подрядчиками, 24 объекта уже приняты комиссиями, сформированными из числа местных властей, граждан и представителей общественных организаций.
Заместитель губернатора пояснил, что в рамках работ по благоустройству на всех объектах организован общественный контроль и специализированный технический надзор. «Проект заслужил доверие жителей области, и они активно участвуют во всех этапах его реализации, без подписи жителей не будет принят ни один объект», — подчеркнул Егоров.
При этом все работы должны синхронизироваться с другими муниципальными программами и приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги».
В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что проект по формированию комфортной городской среды реализуется в Тульской области второй год. С 2018 по 2022 год на эти цели выделено 1,9 млрд рублей, в том числе 800 млн рублей из средств федерального бюджета. «В минувшем году в рамках программы в регионе благоустроили 239 объектов в девяти муниципальных образованиях», — добавили в пресс-службе. —0—мпе/сда
ТАСС: последние новости
Средств Фонда дольщиков не хватит на достройку объектов Urban Group Власти Заинска в Татарстане демонтируют пострадавшие от взрыва в жилом доме квартиры В Туле более 600 дольщиков "проблемных" домов получат квартиры до середины 2019 года
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»42
На Украину надвигается катастрофа295
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа27
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение