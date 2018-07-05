Участники пермской ОПГ отправятся в тюрьму за хищение недвижимости

Пермский суд приговорил 20 членов преступной группы к реальным и условным срокам за хищение более 60 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 100 млн рублей, передает ТАСС

Участники группы подыскивали заброшенные и неэксплуатируемые земельные участки и дома и изготавливали на них подложные документы — свидетельства о праве собственности, договоры купли-продажи и нотариальные доверенности, которые подавали в Росреестр для оформления собственности на членов ОПГ для последующей перепродажи.

С 2008 по 2013 год преступникам удалось незаконно приобрести право собственности более чем на 60 объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых составила свыше 100 млн рублей.