Губернатору Максиму Решетникову хотят купить стол за 3,3 миллиона рублей 

Краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило аукцион о поставке стола для переговоров в зал губернатора Прикамья.
Начальная (максимальная) цена контракта — 3,34 миллиона рублей. Как следует из техзадания, длина стола — 10,5 метров, ширина — 2,4 метра. Он должен быть изготовлен из материала МДФ, шпонированного массивом твердолиственных пород, а его центральная часть должна быть выполнена из антибликового стекла. В столе предполагается система кабель-каналов и специальных вырезов под мониторы компьютеров и ЖК-дисплеев.
По условиям техзадания, стол для переговоров должен обеспечивать проведение совещаний для не менее 30 участников, присутствующих в зале.
Заказчиком выступает Аппарат правительства Пермского края. Стол приобретут на средства регионального бюджета.
Приём заявок продлится до 12 июля. На 16 июля запланировано проведение электронного аукциона.
Отметим, что за начальную цену контракта, указанную в условиях поставки стола, в Перми вполне возможно приобрести двухкомнатную квартиру в новостройке.