Губернатору Максиму Решетникову хотят купить стол за 3,3 миллиона рублей

Краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило аукцион о поставке стола для переговоров в зал губернатора Прикамья.

Начальная (максимальная) цена контракта — 3,34 миллиона рублей. Как следует из техзадания, длина стола — 10,5 метров, ширина — 2,4 метра. Он должен быть изготовлен из материала МДФ, шпонированного массивом твердолиственных пород, а его центральная часть должна быть выполнена из антибликового стекла. В столе предполагается система кабель-каналов и специальных вырезов под мониторы компьютеров и ЖК-дисплеев.

По условиям техзадания, стол для переговоров должен обеспечивать проведение совещаний для не менее 30 участников, присутствующих в зале.

Заказчиком выступает Аппарат правительства Пермского края . Стол приобретут на средства регионального бюджета.

Приём заявок продлится до 12 июля. На 16 июля запланировано проведение электронного аукциона.