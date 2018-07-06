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В Красноярском крае ужесточили «закон о тишине»
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В Красноярском крае ужесточили «закон о тишине» 

АиФ Красноярск 6 июля 2018
Фото: АиФ Красноярск
Депутаты Заксобрания края внесли поправки в «закон о тишине». Ранее документ предусматривал запрет на шум и ремонт в квартирах с 22 до 9 час. следующего дня по будням и до 22 час. — в воскресенье. Но, по словам парламентариев, к ним обращались жители края с жалобами. Не только простые граждане делают ремонт в квартирах, но и строительные организации производят работы в подъездах, подвалах и нежилых помещениях дома, нарушая покой жителей в выходные дни.
Депутаты решили ужесточить закон, внеся в него поправки. Теперь если строители или собственники жилья захотят сделать ремонт в многоквартирных домах в неурочное время, они понесут административную ответственность в виде штрафа.
В законе Красноярского края «Об административных нарушениях» прописаны денежные взыскания за шум и громкую музыку в ночное время:
для граждан — 500 — 3000 руб. ;для должностных лиц — 5000 — 25000 руб. ;для юридических лиц — 10000 — 30000 руб.
За выполнение ремонтных работ в запрещённое время:
для граждан — 1000 — 4000 руб. ;для должностных лиц — 5000 — 25000 руб. ;для юридических лиц — 10000 — 35000 руб.
Правда, штраф может быть заменён на предупреждение.
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