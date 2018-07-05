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В Удмуртии в 2019 году субсидию на покупку жилья получат 240 семей
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В Удмуртии в 2019 году субсидию на покупку жилья получат 240 семей 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Федеральную субсидию на покупку или строительство жилья получат 240 семей из Удмуртии в 2019 году, пишет Udm-info.ru со ссылкой на региональный Минстрой.
Получение субсидий предполагается в рамках участия в федеральной проекте «Обеспечение жильем молодых семей».
«Всего в программе изъявили желание участвовать 19 муниципальных образований, в том числе и г. Ижевск. Ее реализация предусматривает выделение субсидий молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Для семей без детей размер финансовой помощи составит 30% от стоимости жилья. Для семей с детьми — 35%», — отметил министр строительства Удмуртии Иван Ястреб.
В этом году до 1 мая в органы местного самоуправления было подано 512 заявлений от молодых семей, желающих принять участие в федеральной программе. Из них в порядке очередности получат субсидию в 2019 году не менее 240 семей. Остальные могут подать заявки на участие в программе в 2020 году.
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