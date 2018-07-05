240 молодых семей из Удмуртии получат субсидии на покупку или строительство нового жилья

Ижевск. Удмуртия . 240 молодых семей из Удмуртии получат в 2019 году федеральные субсидии на покупку или строительство жилья. Как сообщает пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики, финансовая помощь будет выделена по программе «Обеспечение жильём молодых семей».

«Всего в программе изъявили желание участвовать 19 муниципальных образований, в том числе Ижевск. Её реализация предусматривает выделение субсидий молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Для семей без детей размер финансовой помощи составит 30% от стоимости жилья. Для семей с детьми — 35%», — прокомментировал министр строительства региона Иван Ястреб

Отметим, что всего в этом году на участие в программе подали заявки 512 семей.