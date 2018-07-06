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Застройщиков будут мотивировать для перехода на эскроу-счета
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Застройщиков будут мотивировать для перехода на эскроу-счета 

Вести.Ru 6 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Эксроу-счета — выгодная мера для граждан, это сводит к минимум риски при покупке строящегося жилья, заявил пресдедатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
"Нам нужно сделать сейчас все, чтобы ввести также целый набор мотивационных мер, для того чтобы застройщики переходили на эскроу-счета", — подчеркнул депутат, добавив, что риски должны делить профессиональные участники рынка.
Механизм эскроу-счетов прозрачен, понятен и безопасен при покупке квартиры на нулевом цикле строительства, отметил Николаев.
Ранее он заявил, что депутаты могут обратиться в ФАС в связи с повышением некоторыми застройщиками цен на квартиры. Девелоперы, по его словам, ссылаются на изменения в законодательстве, однако поправки в закон о долевом строительстве, подчеркнул Николаев, не влияют на стоимость жилья.
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