Застройщиков будут мотивировать для перехода на эскроу-счета

Эксроу-счета — выгодная мера для граждан, это сводит к минимум риски при покупке строящегося жилья, заявил пресдедатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев

"Нам нужно сделать сейчас все, чтобы ввести также целый набор мотивационных мер, для того чтобы застройщики переходили на эскроу-счета", — подчеркнул депутат, добавив, что риски должны делить профессиональные участники рынка.

Механизм эскроу-счетов прозрачен, понятен и безопасен при покупке квартиры на нулевом цикле строительства, отметил Николаев.