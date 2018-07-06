В Пскове расширили перечень земельных участков для многодетных семей

Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям дополнил перечень земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Пскова и предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, шестью новыми участками, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего в настоящее время в список включены 17 земельных участков. Из этого перечня любая многодетная семья может подобрать землю для себя. Также она может найти подходящий земельный участок самостоятельно.

С начала года земельные участки в Пскове и Псковском районе уже получили 36 многодетных семей, что на 8 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова госкомитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике ведет работу по формированию 400 земельных участков для многодетных семей на территории деревни Борисовичи. Ориентировочный срок предоставления земельных участков — 2019 год.

Аналогичная работа проводится в городе Дно. На ул. Сенной будут сформированы семь земельных участков для семей, имеющим трех и более детей. Планируется, что на кадастровый учет участки будут поставлены в третьем квартале этого года.

Напомним, что с этого года многодетные семьи могут получить земельный участок даже после достижения детьми 18-летнего возраста. Соответствующие изменения в региональный закон «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области» были внесены по инициативе врио главы региона Михаила Ведерникова в ответ на многочисленные обращения многодетных граждан, которые не смогли реализовать свое право на получение земельного участка до достижения их ребенком или детьми совершеннолетия.