В этом году жилищные условия улучшат более 250 молодых ямальских семей

На Ямале в 2018 году жилищные условия улучшат 257 молодых семей. Государственная поддержка оказывается из федерального и окружного бюджетов. Федеральные мероприятия по поддержке семей проводятся в рамках государственной подпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ». Окружные — в рамках государственной программы ЯНАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения на 2014-2020 годы».

В этом году 175 молодых семей выбрали федеральное направление, 82 — предпочли окружную подпрограмму. Между тем, при поддержке государства в арктическом регионе уже решили свой жилищный вопрос 118 семей.

В прошлом году социальные выплаты для улучшения жилищных условий получили 304 молодые семьи, а в целом за последние семь лет социальные выплаты на улучшение жилья получили порядка 7 000 молодых ямальских семей.