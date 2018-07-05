Депутат тайно пристроил к жилому дому 60 квартир

По данным канала, предприниматель тайно пристроил к жилому дому 60 квартир.

Mash утверждает, что он подавал в отдел градостроительства Дмитровского района документы на строительство жилого дома на четыре семьи. Однако в итоге квартир было построено гораздо больше, а бизнесмен якобы заработал на этом сто миллионов рублей.

По данным «Ульяновской правды», речь идет о доме, возведённом в сельском поселении Габовское в подмосковном Дмитрове . Издание отмечает, что дом строился с привлечением денег дольщиков. Жильцы рассказали изданию, что застройщик сдал только первую секцию дома — первый подъезд. По их словам, на момент сдачи там не было никаких коммуникаций.