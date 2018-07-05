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Депутат тайно пристроил к жилому дому 60 квартир
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Депутат тайно пристроил к жилому дому 60 квартир 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: Telegram-канал Mash
В Московской области полиция задержала бизнесмена и депутата из Ульяновской области Рината Шайдуллина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, предприниматель тайно пристроил к жилому дому 60 квартир.
Mash утверждает, что он подавал в отдел градостроительства Дмитровского района документы на строительство жилого дома на четыре семьи. Однако в итоге квартир было построено гораздо больше, а бизнесмен якобы заработал на этом сто миллионов рублей.
По данным «Ульяновской правды», речь идет о доме, возведённом в сельском поселении Габовское в подмосковном Дмитрове. Издание отмечает, что дом строился с привлечением денег дольщиков. Жильцы рассказали изданию, что застройщик сдал только первую секцию дома — первый подъезд. По их словам, на момент сдачи там не было никаких коммуникаций.
При этом, по информации «Ульяновской правды», застройщик подал к некоторым жильцам иски «по 300, 400, 500 тысяч» за коммунальные услуги, которые он якобы предоставлял.
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