России предсказали торговый провал

В 2018 году в России введут 350 тысяч квадратных метров качественных торговых площадей, что в два раза ниже антирекорда 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

По данным экспертов, в Москве в этом году построят 130 тысяч квадратных метров торговых площадок. Этот составит 40 процентов от общего объема по всей стране.

Всего за первые шесть месяцев года в России открылись шесть торговых центров общей площадью в 173 тысячи «квадратов».

Самым крупным в России в 2018 году стал ТЦ «Каширская плаза» площадью в 71 тысячу квадратных метров. Других крупных площадок в этом году в стране открыто не будет.

По мнению экспертов, новые крупные объекты появятся на рынке не раньше 2019 года.