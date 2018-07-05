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России предсказали торговый провал
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России предсказали торговый провал 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
В 2018 году в России введут 350 тысяч квадратных метров качественных торговых площадей, что в два раза ниже антирекорда 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
По данным экспертов, в Москве в этом году построят 130 тысяч квадратных метров торговых площадок. Этот составит 40 процентов от общего объема по всей стране.
Всего за первые шесть месяцев года в России открылись шесть торговых центров общей площадью в 173 тысячи «квадратов».
Самым крупным в России в 2018 году стал ТЦ «Каширская плаза» площадью в 71 тысячу квадратных метров. Других крупных площадок в этом году в стране открыто не будет.
По мнению экспертов, новые крупные объекты появятся на рынке не раньше 2019 года.
В 2017-м Россия впервые не стала первой в рейтинге европейских стран по вводу новых торговых площадей. РФ заняла второе место, уступив лидерство Турции. Также в топ-3 вошла Польша.
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