Особняк в Басманном районе Москвы выставлен на торги

Москва выставила на торги старинный особняк в Басманном районе

Власти Москвы выставили на торги право льготной аренды старинного особняка в Басманном районе, сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Двухэтажное здание с мезонином, построенное в 1830-е годы, расположено в Басманном районе по адресу: Казарменный переулок, дом 10, строение 3. Дом имеет статус объекта культурного наследия. Площадь объекта составляет 771 квадратный метр. Стартовая цена годовой аренды дома — 4,9 миллионов рублей, уточняется в пресс-релизе ведомства.

"Инвесторам предложено арендовать здание по льготной ставке "1 рубль за квадратный метр" в год. Главным условием сделки является сохранение объекта культурного наследия, в частности, его реставрация", — отмечается в сообщении.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 августа. Торги назначены на 23 августа.