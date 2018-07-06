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Особняк в Басманном районе Москвы выставлен на торги
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Москва выставила на торги старинный особняк в Басманном районе 

РИА Недвижимость 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Власти Москвы выставили на торги право льготной аренды старинного особняка в Басманном районе, сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Двухэтажное здание с мезонином, построенное в 1830-е годы, расположено в Басманном районе по адресу: Казарменный переулок, дом 10, строение 3. Дом имеет статус объекта культурного наследия. Площадь объекта составляет 771 квадратный метр. Стартовая цена годовой аренды дома — 4,9 миллионов рублей, уточняется в пресс-релизе ведомства.
"Инвесторам предложено арендовать здание по льготной ставке "1 рубль за квадратный метр" в год. Главным условием сделки является сохранение объекта культурного наследия, в частности, его реставрация", — отмечается в сообщении.
Заявки на участие в торгах принимаются до 17 августа. Торги назначены на 23 августа.
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